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الرئيس السيسى يشدد على تمسك مصر بوجود اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:38 م
الرئيس السيسى يشدد على تمسك مصر بوجود اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع عدد من المراسلين الأجانب
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءً مساء اليوم، مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، في إطار فعاليات منتدي شباب العالم، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. 
 
وفيما يتعلق بقضية تطورات ملف سد النهضة، أكد الـرئيس السيسي أن مصر تعاني من الفقر المائي طبقًا للمعدلات الدولية في هذا الشأن؛ وشدد الرئيس السيسي علي تمسك مصر بوجود اتفاق قانوني ملزم فيما يخص سد النهضة مع الجانب الأثيوبي - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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