الرئيس السيسى يشخص المرض ويصف الدواء بجلسة مواجهة الفقر بمنتدى الشباب.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم الإنفاق الذى قامت به الدولة من أجل الخروج من متاهة الفقر بلغ أكثر من 6 تريليونات جنيه يعنى 400 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدد الشركات المتعاقدة مع الدولة 4500 شركة وحجم الأموال التي حصلت عليها تريليون و100 مليار جنيه.
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى عددا من تصريحات الرئيس السيسى خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمنتدى شباب العالم.
أوجه التحية لشباب مصر لأن المنتدى وحياة كريمة من أفكارهم
الفقر يُدخل البلاد والأُسر فى متاهات يصعب الخروج منها
مثلث الفقر والجهل والتخلف يصعب الخروج منه بسهولة
مصر كانت على وشك الانهيار الكامل فى 2011
الشعب ما قدرش يستحمل أداء قيادة ما بعد 2011 وخرج عليها
1.1 تريليون مليار جنيه و4500 شركة تعمل فى ملف واحد بمصر
العالم أخرج مليار إنسان من الفقر وتحدى كورونا أن نحميهم من العودة إليه
مصر أدارت الجائحة بتوازن بين الاحتراز والإغلاق الجزئى والعمل بلا توقف
الفقر جائحة خطيرة تُدمر المستقبل وتُدمر الحاضر
أنشأنا قرابة 300 ألف وحدة سكنية من 3 غرف لـ1.5 مليون مواطن
نواصل العمل من أجل بناء مليون وحدة سكنية
الدولة تعمل بإجراءات شاملة لمعالجة الفقر متعدد الجوانب
مصر ليست دولة غنية لكنها واجهت الفقر ووفرت مساكن جيدة مفروشة
تحركنا من 7 سنوات وما زلنا وسنظل نعمل حتى نخرج من الفقر فى مصر
أطلقنا حوافز بـ100 مليار جنيه مع بداية الجائحة وقبل دول كثيرة بالعالم
دعمنا الشركات من أجل الحفاظ على العمالة وعدم تسريحها خلال الأزمة
كل ما فعلته مصر خطوة من 1000 خطوة ستنفذها الدولة لمواجهة الواقع
لدينا تواصل مستمر بين الحكومة والشعب.. بنقول كل حاجة ومش بنخبى
كنت مراهن على الشعب والمرأة المصرية فى تحمل الإجراءات وده اللى أنقذنا
أسجل احتراما وتقديرا كبيرين لشعب مصر لتحملهم برنامج الإصلاح
مخاطر أفريقيا كبيرة ويجب توفير ائتمان منخفض التكلفة لدول القارة
60% من الفقر بأفريقيا يستحق ألا ننام ولا نغفل إلا بعد تجاوزه بالعمل
من حق الشعوب تحلم.. خلّونا نعيِّش الغلابة
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