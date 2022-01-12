الرئيس السيسى يشخص المرض ويصف الدواء بجلسة مواجهة الفقر بمنتدى الشباب.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم الإنفاق الذى قامت به الدولة من أجل الخروج من متاهة الفقر بلغ أكثر من 6 تريليونات جنيه يعنى 400 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدد الشركات المتعاقدة مع الدولة 4500 شركة وحجم الأموال التي حصلت عليها تريليون و100 مليار جنيه.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى عددا من تصريحات الرئيس السيسى خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمنتدى شباب العالم.











