الحزب الديمقراطى الليبرالى يطالب رئيس الوزراء البريطانى بالاستقالة

وقال ديفي حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء، "بوريس جونسون انتهك القانون وكذب على البرلمان والبلاد، ولابد أن يذهب الآن".

وأضاف "ملايين المواطنين امتثلوا لقواعد الإغلاق، وتغيبوا عن الجنازات وألغوا الأفراح وودعوا أحباءهم على فراش الموت عبر مكالمات الفيديو، بينما في الوقت ذاته كان مقر الوزراء يقيم احتفالا بالحديقة".

يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه جونسون لضغوط متزايدة مستمرة منذ أسابيع، بسبب ما تردد عن انتهاك قرارات الإغلاق في البلاد، من خلال إقامة حفل في "داونينج ستريت"، يعتقد أن جونسون وزوجته كاري حضراه، في الوقت الذي كان يطلب فيه من المواطنين تجنب التجمعات الاجتماعية بغرض تقليل انتشار فيروس كورونا.