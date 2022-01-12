اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الحزب الديمقراطى الليبرالى يطالب رئيس الوزراء البريطانى بالاستقالة

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:15 ص
الحزب الديمقراطى الليبرالى يطالب رئيس الوزراء البريطانى بالاستقالة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي في بريطانيا السير إد ديفي، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى تقديم استقالته، واصفا إياه بأنه يشكل تهديدا على صحة الأمة.

وقال ديفي حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء، "بوريس جونسون انتهك القانون وكذب على البرلمان والبلاد، ولابد أن يذهب الآن".

وأضاف "ملايين المواطنين امتثلوا لقواعد الإغلاق، وتغيبوا عن الجنازات وألغوا الأفراح وودعوا أحباءهم على فراش الموت عبر مكالمات الفيديو، بينما في الوقت ذاته كان مقر الوزراء يقيم احتفالا بالحديقة".

يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه جونسون لضغوط متزايدة مستمرة منذ أسابيع، بسبب ما تردد عن انتهاك قرارات الإغلاق في البلاد، من خلال إقامة حفل في "داونينج ستريت"، يعتقد أن جونسون وزوجته كاري حضراه، في الوقت الذي كان يطلب فيه من المواطنين تجنب التجمعات الاجتماعية بغرض تقليل انتشار فيروس كورونا.

 


الحزب الديمقراطي الليبرالي

بريطانيا

بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطانى

داونينج ستريت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة