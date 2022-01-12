التفاصيل الكاملة للانتهاء من 80% للبنية التحتية لمنظومة المخلفات

كتبت منال العيسوى

خلال عام 2021 نجحت وزارة البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لها فى إدارة منظومة المخلفات، في إطار الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى انجاز بعض الخطوات الحثيثة للبدء فى التنفيذ الفعلى للمنظومة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب بعض التداخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها.

وتضمنت خطة وزارة البيئة ثلاث برامج للإدارة:

البرنامج الأول: وهو الخاص بدعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات المختلفة، للإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت،

وشهد عام 2021 نشاط مكثف من الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون مع الوزراء المعنيين والمحافظين لبدء تنفيذ منظومة ادارة المخلفات بمحافظات المرحلة الأولى (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الاسماعيلية) والتي بدأت فعليا بمحافظة القاهرة، إلى جانب قيام جهاز تنظيم ادارة المخلفات بتنفيذ عدد من الإجراءات كمداخلات في مجالات البنية التحتية، منها تنفيذ حوالى 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات ، حيث تم تسليم10 مدافن صحية و13 محطة وسيطة ثابتة و11 محطة متحركة كمرحلة اولى.

المحطات الوسيطة الثابتة:

المرحلة الأولى: مستهدف انشاء عدد 15 محطات وسيطة ثابتة بعدد (7) محافظات (القاهرة , البحيرة , المنوفية , الشرقية , بنى سويف، الفيوم ، مطروح)، حيث تم اعتماد التصميمات التنفيذية وتسليم عدد (13) موقع ومطلوب صدور قرار تخصيص لعدد (2) محطة ثابتة، وتم تحويل عدد (4) محطة ثابتة إلى محطة متحركة.

المرحلة الثانية: مستهدف انشاء عدد 9 محطات وسيطة ثابتة بعدد (5) محافظات (الجيزة , الاسكندرية , المنوفية , الشرقية , بنى سويف، )، حيث تم اعتماد التصميمات التنفيذية لعدد (5) مواقع (أم زغيو –تلا–قرين–مشتول السوق-الفشن)، ومطلوب صدور قرار تخصيص لعدد (1) محطة ب(منشاة القناطر). وتم تحويل عدد (3) محطة ثابتة إلى محطة متحركة (القنايات ، ببا، البدرشين)، وتم افتتاح المحطة الوسيطة الثابتة بالبراجيل بمحافظة الجيزة.

• المحطات الوسيطة المتحركة:

المرحلة أولى: تم الانتهاء من توريد معدات لعدد (7) محطة متحركة بعدد (3) محافظات (الإسماعيلية ، القاهرة ، دمياط)

المرحلة ثانية: مستهدف توريد معدات لعدد 34 محطة وسيطة متحركة تم اعتماد المواصفات والكتالوجات وجاري توريد المعدات.

• المدافن الصحية:

• المرحلة الأولى: مستهدف انشاء عدد 26 مدافن صحية بعدد (18) محافظة (الجيزة ، البحيرة ، الفيوم ، السويس ، سوهاج ، الأقصر ، أسوان ، جنوب سيناء ، شمال سيناء ، الوادي الجديد ، الإسماعيلية ، دمياط ، البحر الأحمر ، بني سويف ، مطروح ، المنوفية ، الشرقية) ،حيث تم تسليم عدد (10) مدافن صحية تشمل مدافن الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادى الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببنى سويف، وكوم أوشيم بالفيوم ، وكفر داود بالمنوفية ، وبدر بالبحيرة ، ودار السلام بسوهاج ، والمدامود بالأقصر ، جاري تنفيذ عدد (12) مدفن صحي ، جاري اختيار أرض بديلة وتخصيص أراضي لعدد (4) مدافن (ابوبلح–أبو جريدة – أبوعوف - سفاجا)

• .المرحة الثانية: مستهدف انشاء عدد 4 مدافن صحية مدفن بعدد (3) محافظة (الجيزة , الفيوم , بنى سويف)، .تمت معاينة المواقع ومطلوب صدور قرارات تخصيص لعدد (3) مدفن صحي بمحافظة الجيزة (أطفيح ، العياط ، إطسا) مطلوب توفير أرض بديلة لعدد (1) مدفن صحي (الواسطي)

• مصانع التدوير:

المرحلة الأولى: جاري الانتهاء من تنفيذ عدد (2) مصنع تدوير (تونا الجبل – دار السلام)وسيتم التسليم خلال شهر يناير 2022 ، تم تأهيل عدد (4) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة) ومطلوب رفع تراكمات ، تم رفع التراكمات بمصنع المحلة وتم البدء فى الأعمال الإنشائية.

• المرحلة ثانية: تم رفع التراكمات وإعداد التصميمات في عدد (1) مصنع تدوير ( قويسنا) ، جاري تحديد أرض بديلة لعدد (1) مصنع بميت غمر ،جاري العمل على تأهيل عدد (4) خطوط بجنوب سيناء.

• مع توجه الدولة نحو بناء عاصمتها الجديدة بأحدث النظم والتقنيات، شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد مراسم اصطفاف معدات المرحلة الأولى لمنظومة النظافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

البرنامج الثاني (عقود التشغيل):

• قامت وزارة البيئة بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن الصحية وتم ارسالها الى وزارة التنمية المحلية لتعميمها على السادة المحافظين، وتم تقديم الدعم الفني بشأن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع، واعتماد عقود منظومة النظافة بمحافظة القاهرة المنطقتين (الشرقية ، الغربية ) .

• تم التعاقد مع شركتي (انفيرومستر ، ارتقاء) لخدمة المنطقتين الشرقية والغربية والبدء في تنفيذ في سبتمبر 2021 وجاري التعاقد مع شركة ريلاينس لتنفيذ لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظتين (الإسماعيلية وبور سعيد).

• تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارات (المالية ، البيئة ، التنمية المحلية) للتعاون والتنسيق في الإدارة المتكاملة للمنظومة والموارد المالية اللازمة وضمانات استدامة تفعيل وتشغيل المنظومة .