تفاصيل المنظومة الذكية لإدارة المخلفات بشرم الشيخ استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ

كتبت منال العيسوى

قبيل إستضافة شرم الشيخ واستعدادتها لمؤتمر الأطراف ال cop27 الخاص بالتغيرات المناخية، بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتعاون مع التنمية المحلية و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الوقوف على الوضع الحالى لمنظومة المخلفات بالمدينة وتفاصيل منظومة المعالجة والتخلص الحالية منها، التى يتم تنفيذها فى مصنع فرز المخلفات بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، و العمل على وضع منظومة ذكية لإدارة المخلفات بشرم الشيخ تتضمن منظومة.

وهذه الاستعدادات يتم العمل فيها على 4 محاور وهي رفع كفاءة الفنادق ومراكز الغوص والغرف الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة، ووسائل التنقل الصديقة للبيئة، ورفع القدرة الكهربية لقاعة المؤتمرات، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة المخلفات بالمدينة من حيث الجمع والنقل والمعالجة والتدوير.

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‏وعن المنظومة الذكية لإدارة المخلفات بشرم الشيخ تعتمد على عدد من المحاور وهى

1- منظومة ذكية لإدارة المخلفات من خلال عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وتقديم خدمات مميزة تتناسب مع مكانة مدينة شرم الشيخ و استقبالها الدائم لأحداث ومؤتمرات عالمية.

2- سيتم العمل على تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن والتشغيل الأمثل لمنشآت المعالجة وتطويرها والإدارة السليمة لخلية الدفن الصحى التى تم انشاؤها ضمن البنية التحتية لمنظومة النظافة والتى تتم على مستوى الجمهورية.

3-تعتمد المنظومة على اداراج كافه العاملين بمنظومة الادارة المتكاملة الحالية وخصوصا معالجة المخلفات ضمن المنظومة الجديدة.

4- تتم المنظومة الذكية بدعم ورفع منظومة جمع المخلفات وكنس الشوارع وغسيل الأرصفة والميادين بالإضافة إلى عمليات المعالجة والتخلص الامن.

5- اساس المنظومة الذكية رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات ومعالجتها والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة متكاملة للمخلفات.

6-يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بالعمل على تفعيل عقود التشغيل الخاصة بمنظومه جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص الآمن منها.