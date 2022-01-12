التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص يحمل جنسية دولة أجنبية، عثر عليه مفارقا الحياة داخل حمام الشقة، وبمناظرتها تبين خلوها من أي إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

بمعاينة الشقة تبين خلوها من أي آثار عنف أو سرقة، حيث تم العثور على كافة متعلقات المتوفي، من نقود وهاتف محمول، وعقب الانتهاء من مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.