اليوم السابع
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استمرار توافد المواطنين ورجال القضاء لتقديم واجب العزاء لأسرة تهانى الجبالى

الأربعاء، 12 يناير 2022 07:23 م
استمرار توافد المواطنين ورجال القضاء لتقديم واجب العزاء لأسرة تهانى الجبالى المستشارة تهانى الجبالى
كتب محمد إبراهيم

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يتوافد العديد من المواطنين والقيادات الأمنية ورجال القضاء فى هذا التوقيت إلى مسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، لتقديم واجب العزاء في المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا.

وبدأت أسرة المستشارة تهانى الجبالى منذ نحو ساعتين فى تلقى العزاء وكان من أوائل الحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر.
 
وشارك المئات من الأهالى أسرة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، فى تشييع جثمانها بمسقط رأسها بمدينة طنطا.
 
جاء ذلك بعدما أدى الأهالى وأسرة المستشارة تهانى الجبالى، صلاة الجنازة على جثمانها بمسقط رأسها فى مدينة طنطا.
 
والمستشارة تهانى محمد الجبالى من مواليد 20 نوفمبر 1950، وشغلت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تعمل بمهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، وما زالت الوحيدة بين النساء التى تولت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر.
 
و تصدر اسم المستشارة الراحلة مؤشرات البحث على تريندات "جوجل" و"تويتر" فى مصر، بعد إعلان نبأ وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.
 
وتوفيت المستشارة تهاني الجبالي النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صباح الأحد الماضى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بمدينة طنطا فى الغربية.

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