أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 12-1-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-1-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، خسر رأس المال السوقي نحو 32 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 772.619 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، البدر للبلاستيك، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العامة للصوامع والتخزين. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، البدر للبلاستيك، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العامة للصوامع والتخزين.

البورصة تخسر 32 مليون جنيه تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، خسر رأس المال السوقي نحو 32 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 772.619 مليار جنيه. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، خسر رأس المال السوقي نحو 32 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 772.619 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 241.8 مليون ورقة مالية بقيمة 937 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.8 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.39% والعرب على 12.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.1 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 41.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 51.9 مليون جنيه، 42.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 12060 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2106 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14344 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 4761 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2260 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3315 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 4182 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1147 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 29.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.46%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 4.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.43%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 3.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.92%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.835 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.67%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 30.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.62%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 23.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.99%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 81.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.31%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 18.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.88%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.42%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 3.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.15%.