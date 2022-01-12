ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 0.48% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وخسر رأس المال السوقي نحو 32 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 772.619 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 12060 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2106 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14344 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 4761 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2260 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3315 نقطة.