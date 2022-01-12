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أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تخصص 25 مركزًا لعلاج الأمراض الوراثية لحديثى الولادة

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تخصص 25 مركزًا لعلاج الأمراض الوراثية لحديثى الولادة وزارة الصحة - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

"حياة كريمة": نشارك فى منتدى شباب العالم لعرض دور المبادرة فى القضاء على الفقر
التعليم توفر محتوى فى صورة أسئلة وأجوبة للطلاب من الرابع حتى السادس الابتدائى
التعليم: امتحان 4 ابتدائى فى محتوى الترم بجميع المواد عدا العلوم والرياضيات
الصحة: تخصيص 25 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة
الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن فتح باب التقدم للتسكين على كادر المعلم
وزير الأوقاف: أدب الحياة الخاصة يعنى شدة احترام الإنسان لنفسه وهو أعلى درجات الرقى
الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف الشرقية بناء على حكم قضائى

الصحة تكشف ارتفاع جديد لمعدلات الشفاء من كورونا بالمستشفيات.. اعرف التفاصيل

"الصحة" تطلق اليوم 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن برنامج حياة كريمة

وزير الرى بمنتدى شباب العالم: الزيادة السكانية عامل ضغط على المياه والبنية التحتية

التنمية المحلية تنشر صوراً لتنفيذ مشروعات حياة كريمة فى المحافظات

الرى تكشف أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الخميس المقبل (خرائط)

الأوقاف تطلق دورات الثقافة الإسلامية "لغات" للأئمة لنشر الفكر الوسطى عالميًا

الصحة تكشف معلومات جديدة عن أوميكرون وعلاقتة بالتطعيمات ضد كورونا

 

 


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