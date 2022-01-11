اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:38 م
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الصحة تكشف معلومات جديدة عن أوميكرون وعلاقتة بالتطعيمات ضد كورونا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:17 م
الصحة تكشف معلومات جديدة عن أوميكرون وعلاقتة بالتطعيمات ضد كورونا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن البيانات الواردة من نيويورك وبوستن وشيكاغو تفيد أن الغالبية العظمى من مصابي أوميكرون الذين يحتاجون لرعاية مركزة هم من غير الملقحين بلقاح فيروس كورونا أو ممن يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة أما الحاصلون علي اللقاح فقد عانوا من أعراض خفيفة للمتحور الجديد.

 

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية بعد 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

اوميكرون

لقاح كورونا

الرعاية المركزة

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