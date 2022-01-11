وفد مكون من 40 قاضيا ورئيس محكمة فى زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

كتب إبراهيم قاسم

فى إطار التعاون المشترك بين وزارتي العدل والداخلية توجه صباح اليوم الثلاثاء وفد قضائي مكون من 40 قاضياً ورئيس محكمة لزيارة ميدانية داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.

وكان في استقبال الوفد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية وقيادات المركز ، وشاهدوا خلال الجولة أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، والمنشآت الحديثة المتوافقة مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من تقليل الكثافات إلى مستوى المعايير الدولية، والحفاظ على كرامة وإنسانية النزيل ودعمه تمهيداً لتحويله إلى عنصر منتج أثناء فترة قضاء العقوبة ، وإعادة تأهيله ليكون مستعداً لبدء حياة جديدة وشريفة في مجتمع. وشملت الزيارة جولة تفقدية داخل مقر المحكمة في مركز الإصلاح والتأهيل الذي يتم عقد جلسات المحاكمة فيه ويوفر على النزيل عناء نقله إلي المحاكم المختلف.