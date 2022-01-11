ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن "روبرتو كويلو" المتحدث باسم ساسولي قوله إن رئيس البرلمان الأوروبى، توفي اليوم في أحد مستشفيات منطقة "أفيانو" بإيطاليا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان تشييع الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة.



وكان كويلو قد قال أمس الاثنين إنه تم نقل ساسولي إلى المستشفى في 26 من شهر ديسمبر الماضي، بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة عن خلل في جهاز المناعة لديه.