توفى رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولى اليوم الثلاثاء، فى أحد المستشفيات بإيطاليا عن عمر ناهز 65 عاما.
ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن "روبرتو كويلو" المتحدث باسم ساسولي قوله إن رئيس البرلمان الأوروبى، توفي اليوم في أحد مستشفيات منطقة "أفيانو" بإيطاليا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان تشييع الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكان كويلو قد قال أمس الاثنين إنه تم نقل ساسولي إلى المستشفى في 26 من شهر ديسمبر الماضي، بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة عن خلل في جهاز المناعة لديه.
وقال متحدث باسم رئيس البرلمان الأوروبي، روبرتو كويلو - في بيان أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية أمس الاثنين، إن ساسولي بالمستشفى منذ الـ 26 من شهر ديسمبر الماضي، وأنه تم إلغاء جميع أنشطته، مؤكدًا أن دخوله للمستشفى كان ضروريًا بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة من اختلال وظيفي في النظام المناعي.
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