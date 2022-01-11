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وفاة القس مكارى يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بفيروس كورونا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:15 م
وفاة القس مكارى يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بفيروس كورونا القمص مكارى يونان
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح خاص لليوم السابع وفاة القس مكاري يونان، كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى في الأزبكية القاهرة.

وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه جارى ترتيب موعد الجنازة والعزاء وستعلن تفاصيلها في الساعات والدقائق المقبلة.

كانت تاسوني سونا زوجة القمص مكاري يونان، توفيت صباح الجمعة الماضية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونشرت الأسرة عبر الصفحة الرسمية القمص مكاري يونان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شكر لكل من تقدم بالعزاء في رحيل زوجة القمص مكاري يونان.

وكانت أسرة القمص مكاري يونان طالبت الصلاة؛ من أجل أن يتم الله شفائه من فيروس كورونا.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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القمص مكارى يونان

القس مكاري يونان

اليوم السابع بلس

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