مواهب مدرسة النور تقتحم العالم الافتراضى وتتميز بأصوات ذهبية فى التلاوة.. لايف

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع تميز طلاب مدرسة النور للمكفوفين بكفر الشيخ بالصوت الذهبي في دولة التلاوة والتواشيح، بالإضافة لإتقانهم التعامل مع العالم الافتراضي، والتواصل المستمر، واتقان عمر السيد موافي إبراهيم موافي، وصبحي محمد إبراهيم محمد أحمد، وخالد محمود حجازي موسى محمد، وغيرهم من الطلاب التعامل مع العالم الافتراضي، بالإضافة لتميزهم بصوت ذهبي في تلاوة القرآن الكريم والتواشيح.

قال عمر السيد موافي إبراهيم موافي، إنه طالب بالصف الثاني الثانوي، حفظ القرآن الكريم في مدارس القرآن الكريم، وميزه الله بصوت حسن في تلاوة القرآن الكريم، وأتقن التعامل مع العالم الافتراضي، ليتابع الأخبار والمعلومات المتعددة.

وأضاف خالد محمود حجازي موسى محمد، بالصف الخامس الابتدائي، أنه فضل عدم الاعتماد على الكتب بلغة برايل فقط في مذاكرته بل فضل التعامل مع العالم الافتراضي وأجهزة الحاسب الآلي للكتابة والتعرف على المعلومات المتعدة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، إيمانا منه بعظم استفادته من خلال التعامل مع هذا العالم، واستغلال التكنولوجيا فيما يفيده.

وأضاف صبحي محمد إبراهيم محمد أحمد، أنه بالصف الثاني الثانوي، وهبه الله صوتا ذهبيا في التلاوة والتواشيح ويتمنى أن يكون على غرار الكبار، وأنه يفضل متابعة الأخبار العالمية والمحلية من خلال موقع اليوم السابع، نظرا لمصداقيته.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يتميز طلاب ذوي الهمم وطلاب مدرسة النور بالذكاء الحاد وسرعة التعلم، فأصبح عدد كبير منهم يتقنون التعامل مع العالم الافتراضي، مشيدا بالمعلمين بالمدرسة، مؤكداً أنه سعيد بتنفيذ تجربة اتقان الطلاب التعامل مع العالم الافتراضي واشادة اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ بهذا الاتقان، مشيراً إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم دب في نفوسهم الثقة، فأظهروا براعة وتفوقا في كافة المجالات كان له الأثر على الآسر التي لديها ابن من ذوي الهمم، وتحولت النظرة له بنظرة إعجاب وافتخار بدلا من النظرة الدونية التي كان يعاني منها هؤلاء الأبطال الموهوبين.

وأضافت رحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، أنها توجه الشكر لكل العاملين بالمدرسة وبإدارة التربية الخاصة، مؤكداً أن ما يجري على أرض الواقع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لتأهيل الطلاب وتدريبهم، وتنمية مواهبهم التي وهبها الله لهم فهم أذكى مما نتوقع، يتفاعون بسرعة كبيرة، مشيدة بالمدربين عبدالقادرعطية أبواليزيد، وفاطمة صلاح قطب.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد افتتح وحدة التطوير التكنولوجي بمدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، وعدداً من قيادات المدرسة والمعلمين والطلاب.