محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة التطوير التكنولوجى بمدرسة النور للمكفوفين .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحدة التطوير التكنولوجي بمدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، وسوسن هيبه، رئيس مجلس إدارة جمعية نهر الخير،وعدداً من قيادات المدرسة والمعلمين والطلاب.

كما كرم محافظ كفر الشيخ المتميزين من الطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية الثلاثة بالمدرسة،مشيداً بالمعلمين لما يبذلونه من جهد لصالح الطلاب، كما أشاد بالمواهب المتعددة التي يتميز بها الطلاب من تأليف شعر وحفظهم للقرآن الكريم،ومواهب غنائية، ومواهب رياضية، كما تفقد أماكن مبيت الطلاب والطالبات،والتقى بأولياء أمورهم،موجهاً بتخصيص أماكن لانتظار أولياء الأمور.

واطلع محافظ كفر الشيخ على تجربة تعامل الطلاب بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية مع العالم الافتراضي ، واتقانهم التعامل مع التكنولوجيا عقب تدريبهم خلال الفصل الدراسي الأول، وقد وفرت مؤسسة نهر الخير 9 أجهزة كومبيوتر معدة ببرامج تعليمية ناطقة ، لضمان استمرار العملية التعليمية وإعداد الطلاب للتعليم الجامعي بالإضافة لعقد دورات تدريبية تكنولوجية للمعلمين لرفع مستواهم لتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع العالم الافتراضي، كما تم توزيع 17 نسخة من المصحف بلغة برايل كمرحلة الأولى لتساعدهم على حفظ كتاب الله ، إضافة إلى 130 بطانية على الأطفال، بالإضافة ل 130 قطعة ملابس شتوية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والتعاون بينها وبين المحافظة والتربية والتعليم، موجهاً التحية لسوسن هيبه، رئيس مجلس إدارة نهر الخير.



اشادة محافظ كفر الشيخ بالنظافة



اولياء امور الطلاب والطلاب بمدرسة النور للمكفوفين



جانب من الاحتفالية



محافظ كفر الشيخ يتابع تعامل الطلاب مع العالم الافتراضي



محافظ كفر الشيخ يتفقد اماكن مبيت الطلاب والطالبات