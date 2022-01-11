معاينة حريق شقة فيصل: الماس الكهربى والأدخنة الكثيفة وراء مصرع 4 أطفال

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة حريق نتج عنه مصرع 4 أطفال داخل شقة بمنطقة فيصل، التابعة لدائرة قسم الهرم، أن ماس كهربى نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بالعقار في ميدان الساعة، وتوفوا جميع الأطفال نتيجة للاختناق، ونقل جميعهم الى المستشفى.

وأوضحت المعاينة، أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الثالث، وتبين وفاة 4 أشقاء وهم كلا من "جودي ع" 8 سنوات، و"يوسف ع" 6 سنوات، و"جولين ع" 4 سنوات، و"عبد الرحمن ع"، ويبلغ من العمر عام، نتيجة اختناقهم بالدخان، وتم نقلهم لمستشفي أم المصريين، وجارى الوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت غرفة النجدة حريق، في شقة بأحد العقارات بمنطقة فيصل ووجود ضحايا،وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

واشتراطات وإجراءات حددتها إدارة الحماية المدنية لقاطنى العقارات السكنية للوقائية من حرائق الماس الكهربائى، التى تندلع داخل الشقق، والتى تتمثل فى التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله، وقطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات، صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

أيضا يشترط التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة، وألا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز، وتجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد، وألا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت، وعدم توصيل عدد من الأجهزة الكهربائية فى مصدر واحد للتيار الكهربى.