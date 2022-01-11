مستشفى المسالك البولية والكلى جامعة أسيوط تجرى 2380 عملية فى 2021 م

أسيوط- هيثم البدري

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن حصاد مستشفى المسالك البولية لعام 2021 والتى شهدت العديد من الإضافات والانفرادات المتميزة التى قدمتها المستشفى خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى شهدها هذا العام من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال العيادات المتخصصة والتداخلية و العيادات العامة، مشيدا بالتطور الملحوظ فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من مختلف محافظات الصعيد فضلا عن المتابعة الدورية من قبل الكوادر الطبية الذين أدوا دورهم الخدمى ،والطبى من اجل المحافظة على صحة وسلامة المرضى وتخفيف العبء عن كاهلهم .

ومن جانبه فقد أشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن مستشفيات جامعة أسيوط بمختلف تخصصاتها قد نجحت فى افتتاح بعض الوحدات المتميزة فى الأقسام المختلفة، مشيرا إلى ما تحظى به مستشفى المسالك البولية من إمكانيات وكفاءات علمية وكوادر طبية مؤهلة على اعلى مستوى وهو ما يمثل حافزا هاما لمواصلة العمل والاجتهاد وتحقيق المزيد من الانجازات .

و فى السياق ذاته أشار الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسيوط إن إدارة جامعة أسيوط لا تألوا جهدا فى توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة المتطلبات الطبية و الخدمية المقدمة للمريض لتخفيف العبء عن المرضى وأهلهم وذويهم وهو ما تسعى إدارة مستشفى المسالك البولية وكوادرها الطبية على الاجتهاد فى العمل على نحو أفضل لتحقيق أعلى نسب الشفاء .

و فى هذا الإطار فقد أوضح الدكتور ضياء الدين عبد الحميد مدير مستشفى المسالك البولية والعلاج الخاص أن المستشفى قد نجحت خلال عام 2021 م فى استقبال عدد 4029 حالة من بينهم 1475 مريض تم علاجه من خلال تفتيت الحصوات , إلى جانب 1398 من حالات استقبال الطوارئ، موضحا انه تردد على العيادات العامة أكثر من 13725 حالة، و 1986 حالة بالعيادات التداخلية، و 10913 حالة مترددة على العيادات المتخصصة والتعاقدات، و 504 دينامكية التبول فضلا عن إجراؤها نحو 5216 أشعة تليفزيونية.

كما أضاف الدكتور ضياء الدين عبد الحميد انه فيما يتعلق بالعمليات الجراحية التى تم إجراؤها فى المستشفى خلال العام السابق فقد بلغت 2496 حالة من عمليات الطوارئ، 5 عمليات زرع الكلى و 2380 عمليات جراحة المسالك البولية معلنا فى ذلك انه بلغ عدد المرضى الذين بلغوا مرحلة التعافى هو 14855 حالة .