رئيس جامعة أسيوط يتابع انتهاء أعمال حفر مشروع إنشاء مستشفى 2020 لعلاج الأورام

أسيوط ـ فريق المحافظات

زار الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، موقع إنشاء مستشفى 2020 الجامعى الجديد لعلاج الأورام بالمجان والتى تقع فى أرض البيسرى المقابلة للمدينة الطبية لمستشفيات أسيوط الجامعية ومجاورة لمستشفى الإصابات الجامعى الجديد.

وكان فى استقبال رئيس الجامعة مسئولى إحدى شركات المجموعة الاقتصادية المساهمة والمهندسين التنفيذيين للمشروع وياسين ثابت أمين عام مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام وعدد من الشباب المتطوعين بها.

وصرح رئيس الجامعة، أن تفقده لأرض المشروع يأتى تزامناً مع انتهاء أعمال الحفر فى مدة قياسية لم تتجاوز 15 يوماً، مشيداً بالجهد القائم على قدم وساق على أرض الموقع وحرص العمال القائمين على الحفر على تخفيض أجرهم تبرعاً منهم لصالح المشروع الجارى تنفيذه وهو ما يعكس روح القائمين على إنشاء المستشفى وإيمانهم بأهمية المشروع فى خدمة وعلاج مرضى الأورام .

وأوضح الدكتور طارق الجمال، أن الأرض المخصصة للمشروع تبلغ 10 آلاف متر مربع ومن المقرر تنفيذ المستشفى وفق أحدث المواصفات العالمية سواء هندسياً أو طبياً والذى من المقرر أن يحدث طفرة فى مجال الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الأورام فى صعيد مصر من مختلف الأعمار ويمثل المشروع إضافة للخدمات التى تقدمها المدينة الطبية بالجامعة لخدمة نحو 40 مليون مواطن من مختلف محافظات الصعيد.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المشروع من المقرر تنفيذه على 3 مراحل تدريجية خلال 36 شهرا طبقا للمراحل العلاجية للمرضى الأورام ويتكون من بدروم وأرضى و9 أدوار بمسطحات أجمالية 90 ألف متر بطاقة استيعابية 450 سريرا شاملة كافة الخدمات لعلاج الأورام و تشمل المرحلة الأولى الانتهاء من العيادات والعلاج الكيماوي والصيدلة الإكلينيكية والاستقبال والجهاز الإداري، وتشمل المرحلة الثانية العلاج الاشعاعى و الأشعة التشخيصية و المعامل و العمليات الصغرى و المناظير و العمليات الصغرى و الطوارئ ، أما المرحلة الثالثة فتتضمن الانتهاء من تجهيز 10 غرف عمليات و 300 سرير وعنايات مركزة متخصصة للأطفال وفق أحدث النظم الطبية.

كما يتضمن كذلك إنشاء وحدة طبية لتقديم الكشف المبكر عن الإصابة بالسرطان وتقديم خدمات التوعية للمواطنين للوقاية من الإصابة به والذي سوف يتولى عمل الفحوصات الطبية والمسحات الدورية للمواطنين بالإضافة إلى إنشاء مركز بحثي متخصص في إجراء دراسات وأبحاث متخصصة في مجالات الأورام المختلفة وكذلك وحدة متكاملة لحيوانات التجارب الدوائية وبنوك للجينات المتعلقة بالخلايا الجذعية.