محافظ الإسكندرية : الإنتهاء من مشروع الصرف بالفلكى بـ 40 مليون جنيه

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن الإنتهاء من مشروع الصرف الصحى بمنطقة الفلكى بالمنتزة أول بتكلفة نحو 40 مليون جنيه، بإنشاء شبكات إنحدار رئيسية وفرعية بأطوال 5 كيلو متر، كما أطلق المحافظ إشارة بدء أعمال إعادة الشيء لأصله بمنطقة الفلكى بتكلفة مبدئية 2 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ اليوم بالفلكي، وبحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، ونواب دائرة المنتزة أول.

وأشار الشريف إلى أن المحافظة حريصة على جميع الطرق والمناطق الحيوية التى تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، ذلك فضلا عن محاولة توفير إعتمادات مالية للطرق التى تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية، والتى تمس المواطنين البسطاء لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.