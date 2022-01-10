اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: 220 ألف جنيه غرامة وضبط 1041 حالة إشغال من المقاهى

الإثنين، 10 يناير 2022 09:14 م
محافظ الإسكندرية: 220 ألف جنيه غرامة وضبط 1041 حالة إشغال من المقاهى محافظ الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شنت محافظة الإسكندرية حملة مكبرة في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
 
و نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.
 
وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 99 محلا مخالفا، و14 مقهى والتحفظ على عدد  1041 حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير 11739 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 220 ألف جنيه على المحلات الغير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية
 
وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.
 
 

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