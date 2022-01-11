محافظة أسوان : تلبية مطالب أهالى جزيرة هيسا بتوفير الخدمات

أسوان – عبد الله صلاح

زار الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، جزيرة هيسا، اليوم الثلاثاء، برفقه المسئولين بمديرية الطرق ولجنة المتابعة الميدانية حيث تم المرور على أكثر من موقع لإختيار أفضل الأماكن لإنشاء طرق ممهده لربط شمال الجزيرة بجنوبها ، فضلاً عن الإستماع لمطالب الأهالى فيما يتعلق بتوفير الخدمات المختلفة.

ومن جانبه أوضح أحمد شعبان بأن هناك توجيهات من محافظ أسوان لتقدم كافة أوجه الدعم ، وتوفير مختلف الإمكانيات لتلبية مطالب المواطنين سواء داخل جزيرة هيسا أو المناطق الأخرى بالمدن والمراكز.

وأشار، إلى أن هذه الجزيرة كان من ضمن المناطق التى شهدت حدوث إنهيارات كلية وجزئية لبعض المنازل بها أثناء السيول التي شهدتها المحافظة في نوفمبر الماضى ، وتم وجارى بالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى تنفيذ أعمال الإنشاءات والترميمات لهذه المنازل لتوفير المناخ المناسب للمقيمن فيها على الوجه الأكمل.