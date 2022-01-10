محافظ أسوان يوجه بإزالة حالة تعد خلف مستشفى الحميات

أسوان – عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استجابة لأحد المواطنين عن وجود حالة تعدى فى المهد بالمنطقة الواقعة خلف مستشفى الحميات ، وعلى الفور أعطى المحافظ تعليماته بتنفيذ الإزالة الفورية لحالة التعدى والمقامة على مساحة 80 م2.

صرح بذلك المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والذى أشار إلى أن هناك تكليفات مباشرة من محافظ أسوان للمحليات بتكثيف الجهود للتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدى على أملاك الدولة والبناء المخالف تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح أنه تم تكليف رئيس حى جنوب محمد ممدوح بالتعامل مع حالة التعدى وهى عبارة عن بناء مخالف بالطوب الأبيض ، وبمشاركة المهندسين والفنيين والعاملين بالحى ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع مصادرة مختلف المعدات المستخدمة فى البناء .