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غداً نشاط رياح وأمطار بحلايب وشلاتين والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:33 م
غداً نشاط رياح وأمطار بحلايب وشلاتين والصغرى بالقاهرة 11 درجة الطقس - أتربة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ،  طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من  أقصى السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء:  القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة 
 
 

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