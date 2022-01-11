ضبط لحوم مستوردة مجهولة ورفع 483 حالة إشغال مخالف بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة فى السوق السوداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على متابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينيه على الأسواق بمركزى ابو المطامير و دمنهور.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 72 كرتونة لحوم مستوردة مجهولة المصدر بإجمالي 1800 كيلو، كما تم ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام وكذلك تحرير3 محاضر لحوم ذبح خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمه تمهيدا لإحالتها للنيابات المختصة.

كما شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا على تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 158 حالة إشغال طريق مخالفة بدمنهور بنطاق شوارع "الاتوبيس - عرابى - الجمهورية - الروضه - الكوبرى العلوي، الجمهوريه - جلال - فلاقة - عبد السلام الشاذلي - مجمع المواقف" كما تم تحرير 7 محاضر بيئة ومصادرة 17 شيشة.

كما تم ضبط 205 مخالفة إشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك بكفر الدوار بنطاق شوارع "البيضا- شارع مدرسة البيضا الثانوية- رافد الطريق الدولي بدفشو - شارع أحمد عرابي - أنطونيادس التمليك" ومصادرة 80 شيشة بعدد من المقاهي.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 70 حالة إشغال طريق مخالف بابوحمص و50 حالة بالدلنجات و مصادرة 32 شيشة بمركز ومدينة رشيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.