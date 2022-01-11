ضبط تاجرين تموينيين لبيعهما 16طن سكر مدعم فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة على الأسواق بمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع مباحث التموين لمواجهة الغش التجارى، وتهريب السلع الغذائية المدعمة، لتحقيق مكاسب غير مشروعه.



و أسفرت تلك الحملات، عن ضبط مصنع تعبئة مبيدات حشريه غير مرخص، ويستخدم شعار وإسم مصنع شهير باغلفة مقلدة ، وضبط تاجرين تموينيين، متصرفان في سلعة السكر التمويني المدعم بكمية قدرها 16.663 كيلو جرام.



وكذلك ضبط مصنع آيس كريم غير مرخص ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر وتم التحفظ علي كميات ضخمه من بودرة الآيس كريم و الآيس كريم المعبأ وأكياس الفواكه المجمده.



كما أسفرت الحملات عن ضبط ماكينة صرف سلع تموينيه وماكينة نقاط خبز وكميات من السلع التموينيه المدعمه خاصة بأحد فروع جمعيتي وذلك أثناء إستخدامها بمحل بقالة حره غير مرخص ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين



أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية.



من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري ، مشددا على ضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .



