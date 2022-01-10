صعود بورصات السعودية ودبي والكويت بجلسة الاثنين.. وهبوط البحرين و"أبو ظبي"

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.9% رابحًا 104.36 نقطة ليغلق عند مستوى 11664.83 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.31% رابحًا 10 نقطة ليغلق عند مستوى 3229.57 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.013% خاسرًا 11.87 نقطة ليغلق عند مستوى 8353.99 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.22% خاسرًا 3.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1790.54 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.9% رابحًا 104.36 نقطة ليغلق عند مستوى 11664.83 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% رابحًا 14.76 نقطة ليغلق عند مستوى 25845.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 204.5 مليون سهم بقيمة 7.6 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 4.98%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.7%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.59%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهم السلع الرأسمالية، والأدوية، والطاقة، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.43%، 0.37%، 0.15%، 0.14%، على التوالي.

وقفز 130 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 6.08%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 5.86%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 5.51%، وتراجع 58 سهمًا على رأسها سهم "عناية" بنسبة 6.42%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 6.14%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 3.19%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 757.9 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.31% رابحًا 10 نقطة ليغلق عند مستوى 3229.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 409.5 مليون سهم محققة ما قيمته 497 مليون درهم من خلال تنفيذ 6537 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.13%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.11%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.86%، 0.82%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.46%.

وقفز 18 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة يونيكاي للأغذية بنسبة 15%، ثم سهم شركة الأغذية المتحدة بنسبة 14.99%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.12%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 0.9%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.6 مليون ورقة بقيمة 103.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.4%.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% رابحًا 38 نقطة ليغلق عند مستوى 7190.04 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% رابحًا 35.33 نقطة ليغلق عند مستوى 7795.90 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.76% رابحًا 45.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6014.97 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.99% رابحًا 61.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6305.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 355.7 مليون سهم بقيمة 72.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة، وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.95%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.9%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.5%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.48%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.34%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.23%.



بورصة أبو ظبي فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.013% خاسرًا 11.87 نقطة ليغلق عند مستوى 8353.99 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.534 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 226.3 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار درهم عبر تنفيذ 6712 صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.71%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.28%.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 14.78%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 3.44%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 2.96%، وتراجع 48 سهمًا على رأسها سهم " شركة الصير المعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 6%، ثم سهم " شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 5.37%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 4.32%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 338.4 مليون درهم.



بورصة البحرين وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% خاسرًا 3.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1790.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 499 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 21.13% بضغوط هبوط أسهم بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.66%، 0.76%، 0.33%، على التوالي، وهبط سهمي شركة استيراد الاستثمارية، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 3.45%، 1.01%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.25%، وصعد سهم شركة إنوفست بنسبة 5.13%.