صحة المنيا : الكشف على 12 ألف و 74 مواطن فى قوافل طبية خلال ديسمبر

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت 7 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا وهى بلة المستجدة بمركز بنى مزار والجهاد 4 بمركز العدوة ،تل العمارنة بمركز ديرمواس ،و ابشادات بمركز ملوى ،حلوة بمركز مطاي، دلجا بديرمواس، الشيخ مسعود بمركز العدوة، و ذلك على مدار شهر ديسمبر الماضى.

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبى على 12 ألف و 74 حالة تخصصات مختلفة، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل للمستشفى للحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا أنه تم عمل 587 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتيه ل 256 حالة و رسم قلب لـ70 حالة وأشعة سينية ل 44 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر ل952 متردد وتحويل للمستشفى 206 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى ل 691 متردد.