رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول مركز للخدمات العامة للرسائل العلمية والبحوث

أسيوط فريق المحافظات

افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء مركز الخدمات العامة للرسائل العلمية والبحوث والذى يعد أول مركز متكامل على مستوى الجامعات المصرية والمخصص لخدمة الباحثين وتسهيل المهمة البحثية عليهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة المركز ، والدكتور طارق كمال نائب رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور محمد حلمى الحفناوى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة ،والدكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم الجامعى، و شوكت صابر أمين عام الجامعة ، و وائل محمود و مصطفى حسن امينى الجامعة المساعدين ، و خالد عارف مدير عام المكتبات الجامعية ، و ياسر عبد الظاهر المدير التنفيذى للمركز.

وفى مستهل أعمال الافتتاح أكد الدكتور طارق الجمال أن إنشاء المركز يأتى انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ العلمى الملائم للباحثين لمواصلة إنتاجهم البحثى هذا فضلاً عن سعيها الدؤوب إلى تسخير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لخدمة الباحثين بشتى تخصصاتهم، كاشفا عن دعمه الكامل لفكرة إنشاء المركز منذ البداية والذى يمثل إضافة حقيقية للجامعة ويعكس صورة جيدة للمستوى الأكاديمى الرائد لها وتميز حركتها البحثية لإسهامه الكبير فى تسهيل المهمة البحثية على الباحث.

ومن جهته فقد وجه الدكتور أحمد المنشاوى خالص شكره للدكتور طارق الجمال والذى لم يألوا جهدا فى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنشاء المركز بهذا المستوى المتميز ، موضحا أن المركز يهدف إلى معاونة الجامعة فى أداء رسالتها البحثية المنوطة بها، إلى جانب حل المشكلات التى يوجهها الباحثون أثناء أداء رسالتهم، فضلاً عن دور المركز فى توحيد نمط كتابة الرسائل العلمية بكافة كليات الجامعة ومعاهدها ، وتوفير الوقت والجهد على الباحث، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية وفق القانون وعدم تسريب الأبحاث للغير.

وعلى صعيد متصل فقد أشار خالد عارف إلى أن المركز يقوم عليه نخبة من العاملين المدربين على القواعد والأسس السليمة لكتابة الرسائل العلمية، حيث تم بالفعل - فى وقت سابق - تدريب العاملين بالمكتبة المركزية للجامعة على أعمال الـ fast typing والترتيب الداخلى للرسالة والمواصفات العامة للرسالة وكافة أعمال الحاسب الألى وذلك يسهم فى الارتقاء بالخدمة التى يقدمها المركز للباحثين.

وحول الخدمات التى يقدمها المركز فقد أوضح ياسر عبدالظاهر أن المركز يقدم خدمات كتابة وطباعة وتجليد الرسالة وإعداد التحليل الإحصائي، هذا فضلا عن تدريب الباحثين على البحث عن المصادر، وكذلك إعداد قائمة بيلوجرافية بأوعية المعلومات الخاصة بكل موضوع بحثي، حيث يشتمل المركز على عدداً من الوحدات التى تيسر على الباحث خطوات البحث ومن ضمنها وحدة المستودع الرقمي، البحث عن المصادر، التحليل الإحصائي، الجرافيك، الكتابة والنسخ والتصوير ، الطباعة والتجليد.