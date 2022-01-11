اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:08 ص
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خلي بالك.. اعرف أنواع الجرائم وعقوباتها "علشان ما تقعش فيها"

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:00 ص
خلي بالك.. اعرف أنواع الجرائم وعقوباتها "علشان ما تقعش فيها" محكمة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يقدم اليوم السابع، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات.

وخلال السطور التالية نوضح الفرق بين أنواع الجرائم، والعقوبات الخاصة بكل نوع، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 9 أن أنواع الجرائم ثلاثة..

(الأول) الجنايات.

(الثاني) الجنح.

(الثالث) المخالفات.

-المادة 10

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

- الإعدام.

- السجن المؤبد.

- السجن المشدد.

- السجن.

المادة 11

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

- الحبس.

- الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.

المادة 12

المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.


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