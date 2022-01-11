جامعة طنطا تطلق "جوائز التميز الداخلية" بالتعاون مع فريق جائزة مصر للتميز الحكومى

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فى بيان له، إطلاق جوائز التميز الداخلية على مستوى كليات الجامعة لعام 2022، بالتعاون مع فريق جائزة مصر للتميز الحكومى بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور محمود ذكي، أن الجائزة تأتى اتساقا مع تعميق ثقافة التميز بالجهاز الإدارى للدولة وتعزيز الروح التنافسية، وذلك فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للجوائز الداخلية، أن الجائزة تهدف إلى تغيير فلسفة العمل الحكومى وترسيخ مبادئ وقيم التميز فى جميع قطاعات الدولة، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، وتنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى أن الجائزة الداخلية بكليات الجامعة تتمثل فى فئة الكليات، وفئة الابتكار والإبداع، وفئة فرق العمل.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن جامعة طنطا جاءت فى مقدمة الجهات المشاركة فى منظومة الجوائز الداخلية التى شملت جامعات أسيوط، وجنوب الوادي، والمنصورة، والسويس ، موضحًا أن جائزة مصر للتميز الحكومى تعتبر الأساس والمرجع الرئيسى للجهات الحكومية لإطلاق الجوائز الداخلية بها لتعميق ثقافة التميز المؤسسى فى كافة الجهات الحكومية.