عميد آداب طنطا : تعقيم وتطهير مدرجات وقاعات وطرقات الامتحانات

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا اليوم، سير انتظام لجان الامتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2022/2021 م، رافقة خلال الجولة التفقدية الدكتور أحمد عبادة العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم طلبه سلكها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عادل أحمد زين العابدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء كنترول الفرقة الرابعة انتظام وانتساب والدكتور محمد جمال قناوى أمين عام الكلية.

وأشاد عميد الكلية بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان للامتحانات، لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ،وذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب و أعضاء الكنترولات وجميع المراقبين والملاحظين داخل اللجان بالكلية، كما أكد على بذل المزيد من الجهد فى التعقيم والتطهير داخل المدرجات والقاعات والطرقات التى تعقد فيها الامتحانات وتشديد الإجراءات الاحترازية عند دخول الطلاب لبوابا الكلية وقياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية.

وأضاف أن الكلية شكلت لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكلية بشكل يومى من أجل سرعة حل مشكل قد تحدث أثناء إنعقاد الامتحانات.

وأضاف الدكتور أحمد عبادة العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب الفرقة الرابعة انتظام صباحى 2875طالب وطالبه موزعين على عدد لجان 142لجنة وأن عدد الطلاب بالفرقة الرابعة انتظام وانتساب مسائى 2715طالب وطالبة موزعين على عدد لجان 137 لجنة ،موجهاً رسالة لجميع الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.