جامعة بنها: تلقينا 1644 شكوى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وحل 99% منها

القليوبية إبراهيم سالم

استعرض الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، التقرير السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال العام الماضى على مستوى 23 وحدة فرعية بالجامعة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أنه تمّ رفع قدرات وحدات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، مشيرا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها تلقت 1644 شكوى حتى 31 ديسمبر الماضى بنسبة إنجاز 99% وفقا للمؤشر العام الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية (مجلس الوزراء) بنسبة زيادة قدرها 35% عن عام 2020، وحققت جامعة بنها معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها طبقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أنه تم إصدار تعليمات مشددة بضرورة إلتزام الجهات التابعة بالجامعة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في مختلف المجالات، والتأكيد على متابعة إجراءات رصدها فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأجتماعى والتعامل معها بدقة وسرعة متناهية مما كان له عظيم الأثر فى ترك آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر والإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.

وأوضح رئيس الجامعة، أنَّ تطور معدل تلقى الشكاوى خلال العام الماضى يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت. كما تم تفعيل نقطة اتصال جديد للمنظومة الرئيسية للجامعة وذلك لتقديم الشكاوى الخاصة بالمواطنين على المنظومة وتحويلها الى الجامعة مباشرة لسرعة الانتهاء منها.