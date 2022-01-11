تفحم سيارة بعد اشتعال النيران داخلها فى منطقة حدائق الأهرام

كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل سيارة ملاكى فى منطقة حدائق الأهرام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع اى اصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سيارة فى منطقة حدائق الاهرام ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون إصابات بعدما تفحمت السيارة بالكامل.

وتوصى الإدارة العامة للحماية المدنية باتخاذ إجراءات واحتياطات معينة لتلاشى احتراق السيارات على الطرق، ومنع وقوع حوادث الطرق أو اندلاع الحرائق داخل المركبات، وتشمل قائمة الإرشادات والنصائح لقائدى السيارات ما يلى:

• التأكد من عمل دورة تبريد السيارات وتيل الفرامل، والاطمئنان دائما على مياه "الردياتير" وتزوديها، والحذر عند فتح غطاء "الردياتير" أثناء سخونة المحرك، مع تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بأخرى باردة إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يتلف "وش السلندر".

• التأكد من سلامة الإطارات تجنبا لانفجارها، وضبط ضغط هواء الإطارات بما يلائم حرارة الجو.

• إخلاء السيارات من المواد الغازية والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

• فتح نوافذ السيارة بشكل بسيطة.

• عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية والتأكد من عدم وجود تسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود، وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أي تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.

• عدم استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود، وعدم عمل أي من اللحامات في أي موضع بدائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.

• التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات، وعدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة، وعدم ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أي احتكاك بجسم السيارة وعدم ملامسة أسلاك طرفي البطارية لمعدن السيارة.

• عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.