تحصين 213 ألف طائر بالشرقية ضد أنفلونزا الطيور و توعية المربين بمخاطره

الشرقية - إيمان مهنى

حصنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين.

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية ( إدارة الدواجن بالمديرية و أقسام الدواجن بالإدارات الخارجية ) قامت خلال شهر ديسمبر 2021م بتحصين ( 105 ألف و 870 ) طائر بالأجر و ( 82 ألف ) طائر بالحضانات و ( 26 ألف ) تحصين احترازى بإجمالى تحصين ( 213 ألف و 870 ) طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور وذلك بمعرفة لجان التحصين التى قامت بالمرور على 3844 منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية ( إدارة الإرشاد بالمديرية و أقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية )، قامت بتنظيم ( 313 ) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

ولمتابعة الوضع الصحى لمزارع الأسماك أشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن قسم الأسماك بالمديرية قام بمتابعة ( 21 ) مزرعة أسماك وكانت الحالة الصحية للأسماك جيدة .