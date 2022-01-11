القومى للقبائل والعائلات المصرية بالإسماعيلية ينظم عزاء للإعلامى وائل الإبراشى.. صور

نظم المجلس القومى للقبائل والعائلات المصرية بالإسماعيلية عزاء وليلة قرآنية وتأبين للإعلامى وائل الإبراشى، بعزبة أبو داؤود بالقصاصين الجديدة بالإسماعيلية.

وقرأ خلال الليلة القرآنية وتأبين الأبراشى، الشيخ على محمود شميس، قارئ الإذاعة والتلفزيون، خلال العزاء الذى أقامه أحمد سلامة داؤد، رئيس هيئة مكتب الإسماعيلية بالمجلس القومى للقبائل والعائلات المصرية، وحضر وشارك فى العزاء عدد من أهالى محافظة الإسماعيلية.

وشهد له عدد ممن حضروا العزاء، بحسن الخلق وتعامله وتقديره للجميع، ونعوا الإعلامى القدير الراحل بكلمات من الرثاء داعين المولى أن يتغمده برحمته.

وشيع الآلاف من أقارب وعائلة وجيران الإعلامى الراحل وائل الإبراشى فى مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، جنازته من داخل مسجد سيدى سالم أبو الفرج بمدينة شربين، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة، حيث توفى الإعلامى وائل الإبراشى عن عمر يناهز 58 عامًا، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، التى ألزمته الفراش معتمدا على التنفس الصناعى لأكثر من عام.