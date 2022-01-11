جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي مع سيرجي نيكولايف سفير روسيا بتونس، الذي قام بزيارة توديع لرئيس تونس بمناسبة إنتهاء مهامه.

وتوجه الرئيس قيس سعيد ، خلال اللقاء، بالشكر للسفير الروسي على جهوده لتطوير علاقات التعاون المتينة بين البلدين.

ومن جانبه، أكد نيكولايف أن روسيا واثقة في قدرة الشعب التونسي على تجاوز كل الصعوبات، وهي أيضا حريصة على إعطاء دفع أقوى لعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمعها بتونس عبر استكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين في مجالات متنوّعة.

