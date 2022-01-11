وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان نشر بهذا الصدد: "رأينا تصريحات علنية لمسؤولين إيرانيين عن تهديدات لأشخاص من الإدارة الأمريكية السابقة".

وأضافت المتحدثة -في تصريح صحفي نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن تلك التصريحات "مرفوضة"، مضيفة أنه "نحن كأمريكيين لدينا خلافات بشأن السياسات تجاه إيران وبشأن مسائل أخرى، لكننا موحدون في عزمنا التصدي للتهديدات والاستفزازات.. وسنحمي شعبنا".

وكانت إيران قد أعلنت يوم 8 يناير الجاري عن فرض عقوبات على 50 مواطنًا أمريكيًا، تعتبرهم طهران على صلة بالعملية الأمريكية التي قتل فيها قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في يناير 2020.