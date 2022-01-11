الأوقاف تنشر أسماء 33 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين بالأقصر والمنوفية

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من محافظتي (الأقصر والمنوفية) المجموعة الثانية ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم أو يتم امتحانهم سواءً من هذه المحافظة أو من غيرها.

وأوضحت الوزارة أن الناجحين هم:

1. خالد السيد محمود أحمد الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز مع مرتبة الشرف

2. محمد عبد القادر أحمد محمد الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز مع مرتبة الشرف

3. علاء محمد السيد محمد الأقصر كلية اللغة العربية ممتاز مع مرتبة الشرف

4. أحمد عبد الرضي محمود طه الأقصر كلية التربية بجامعة الأزهر ممتاز مع مرتبة الشرف

5. رمضان محمد خليل الأقصر كلية التربية بجامعة الأزهر ممتاز مع مرتبة الشرف

6. طارق سلامة مراد أحمد الأقصر كلية التربية بجامعة الأزهر ممتاز مع مرتبة الشرف

7. محمد حسان محمد كامل الأقصر كلية أصول الدين جيد جدًّا مرتبة الشرف

8. حسن أحمد محمود سيد الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

9. أبو الحسن حسين جابر إبراهيم الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

10. محمد صلاح النوبي علي الأقصر كلية الدعوة الإسلامية جيد جداًّ مع مرتبة الشرف

11. علي أحمد محمد أحمد الأقصر كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

12. بلال محمد علي حسن الأقصر كلية أصول الدين ممتاز

13. محمود عبد الحميد حسين محمود الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًّا

14. أحمد عبد الباري صابر جاد المولى الأقصر كلية اللغة العربية جيد جدًّا

15. أحمد عبد العظيم بسيوني محمد المنوفية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز

16. عزت عبد الله عزت عثمان المنوفية كلية الدعوة الإسلامية ممتاز

17. محمود محمد عبد اللطيف الأقرع المنوفية كلية اللغة العربية ممتاز

18. محمد فؤاد علي شحاتة المنوفية كلية اللغة العربية ممتاز

19. عمرو عبد المحسن ياسين عبد الحفيظ المنوفية كلية اللغة العربية ممتاز

20. عوض هلال عوض الحصري المنوفية كلية القرآن الكريم ممتاز

21. مصطفى أحمد أبو العلا طوطح المنوفية كلية التربية بجامعة الأزهر ممتاز

22. أحمد عبد الله جمال بدر المنوفية كلية أصول الدين جيد جدًا

23. عبد الله عبده عيد أحمد المنوفية كلية أصول الدين جيد جدًا

24. أحمد محمد فراج هنداوي المنوفية كلية أصول الدين جيد جدًا

25. محمد عادل عبد الفتاح راشد المنوفية كلية أصول الدين جيد جدًا

26. على أسلم عبد الحليم زغلول المنوفية كلية أصول الدين جيد جدًا

27. حمدي مشحوت رجب فضة المنوفية كلية أصول الدين جيد جدًا

28. رمضان حامد عبد المنعم خليف المنوفية كلية الشريعة والقانون جيد جدًا

29. سعيد محمد سعيد محمد المنوفية كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا

30. أحمد حلمي أحمد حسن بدر المنوفية كلية القرآن الكريم جيد جدًا

31. محمد رجب إبراهيم أبو هيكل المنوفية كلية القرآن الكريم جيد جدًا

32. إبراهيم محمد إبراهيم وهدان المنوفية كلية القرآن الكريم جيد جدًا

33. محمد أحمد عبد المنعم عبد الحليم المنوفية كلية التربية بجامعة الأزهر جيد جدًا

وعلى المديريتين استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :-

1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومي.

3- صورتين شخصيَّتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائيَّة حديثة.