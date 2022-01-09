الأوقاف تعلن اعتماد 41 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (41) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش ، منهم (30) خطيبًا جديدًا ، وتجديد تكليف (11) ، وبيانهم كالتالي:

أولًا: اعتماد (30) خطيبًا جديدًا ، منهم (18) على بند التحسين ، وهم:

م الاسم المديرية

1. حسن السيد موسى أحمد الأقصر

2. سيد عبد الباسط سعيد عثمان الأقصر

3. عبد المحسن سيد أبو الفضل عبد العاطي الأقصر

4. محمد إسماعيل إبراهيم الجعفراوي البحيرة

5. ناصر أحمد زناتي أحمد بني سويف

6. أحمد عبد التواب محمد عيد الجيزة

7. أحمد عبده حسن أحمد الشناوي الدقهلية

8. الحسين علي الدمرداش الدقهلية

9. السعيد عبادة محمد سليم الدقهلية

10. عبد الرازق عبد المولى عبد الرازق شكور الدقهلية

11. عبده عبد الرازق محمد محمد المتولي الدقهلية

12. محمد عبد اللطيف السيد قدح الدقهلية

13. يسري محمود أحمد السيد الدقهلية

14. جلال ثابت عبد الحميد بخيت سوهاج

15. عبد اللاه محمد عبد اللاه حسن سوهاج

16. عمر عبد اللطيف عمر محمد سوهاج

17. السيد محمد عبد المولى إسماعيل الشرقية

18. محمد السيد قمحاوي عامر الشرقية

(12) كخطباء مكافأة جدد ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:

م الاسم المديرية

1. أحمد محمد إبراهيم عبد الحق أسيوط

2. عبد العال علي أحمد حماد أسيوط

3. مصطفى سيد محمد فراج أسيوط

4. السيد محمد محمد سليمان البحيرة

5. فهمي محمد عبد الله محمد شحاتة البحيرة

6. ربيع حسانين عبد اللطيف محمد بني سويف

7. محمد هشام محمود محمود بني سويف

8. عبد الوهاب أمين عبد الوهاب شهاب الدين الجيزة

9. السعيد أحمد قنديل عامر الدقهلية

10. محسن أبو عتاب السيد مصطفى الدقهلية

11. محمد عبد المجيد مصطفى علي الدقهلية

12. كمال محمود محمد محمود سوهاج

ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف (11) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش ، منهم (7) على بند التحسين، وهم:

م الاسم المديرية

1. إبراهيم محمد أحمد عجلان القليوبية

2. سيد محمد شاكر محمد عثمان أسيوط

3. عبد العظيم نبوت عبد الرحيم محمدين الشيخ أسيوط

4. عيسى محمد أحمد إبراهيم أسيوط

5. متولي محمود متولي أبو علي البحيرة

6. محمود عبد السلام محمد الخولي البحيرة

7. عادل محمد عبد الفتاح علي الدقهلية

ومنهم (4) استمرار كخطباء مكافأة ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:

م الاسم المديرية

1. صلاح سيد إسماعيل سيد أسيوط

2. سعيد بطايحي مجاهد الشهاوي البحيرة

3. محمود محمد حسن أبو زيد بني سويف

4. إبراهيم السيد محمود وهيب الدقهلية

والوزارة تتمنى لهم التوفيق