أكاديمية البحث العلمى تنظم ورشة عمل بعنوان المرأة المصرية بين العلم والمجتمع الأربعاء المقبل

كتب محمد صبحى

تنظم أكاديمية البحث العلمي ورشة عمل بعنوان " المرأة المصرية بين العلم والمجتمع" يوم 12 يناير 2022 فى مقر أكاديمية البحث العلمى، وذلك بالتعاون مع منظمة المرأة للعلوم، وتأتى تلك الورشة ضمن سلسة من ورش العمل التى تهدف إلى دعم المرأة المصرية من أجل تنمية المهارات والخبرات الحياتية والعلمية بما يسهم فى بناء المجتمع وتعزيز دورها فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وستناقش هذه الورشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بدور المرأة المصرية فى مجال البحث العلمى والتنمية التكنولوجية فى علوم الهندسة والرياضيات، ودور مهارات القيادة والتواصل فى بناء العلاقات والشبكات وتأثيرها على الحياة المهنية للمرأة فى مجال العلوم والتكنولوجيا.

الجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمى قد دعمت المرأة فى مجال البحث العلمى حيث أنشئت 8 جوائز علمية للمرأة فى مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والمياه والصحة والدواء والبيئة، وتم تفعيل اللجنة القومية للمرأة ضمن اللجان النوعية بالأكاديمية، وحالياً تمثل المرأة أكثر من 70% من الحاصلات على منح علماء الجيل القادم بالأكاديمية، إلى جانب إطلاق الأكاديمية مبادرة “WomenUp” وهى مبادرة تهدف إلى دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وتم من خلال هذه المبادرة احتضان 10 مشروعات مبتكرة للمرأة وتوفير الدعم المادى والفنى والتدريب لتصل لسوق العمل.

وعن منظمة المرأة في العلوم من أجل العالم النامي (OWSD) فهي تعد منظمة دولية تأسست عام 1987 ومقرها في مكاتب الأكاديمية العالمية للعلوم (TWAS) ، في تريست بإيطاليا، وأقامت المنظمة المنتدى الدولي الأول لتوحيد العالمات البارزات من العالمين النامي والمتقدم بهدف تعزيز دورهن في عملية التنمية وتعزيز تمثيلهن في القيادة العلمية والتكنولوجية، وتسعى منظمة OWSD إلى توفير التدريب على البحث والتطوير الوظيفي وفرص التواصل للعلماء في جميع أنحاء العالم النامي في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية.