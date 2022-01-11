أسماء 22 شخصا أصيبوا فى حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصيب 22 مواطن بإصابات متنوعة فى حادث سيارتين ميكروباص على طريق القاهرة الفيوم اتجاه القاهرة، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

والمصابون هم: نعيمة السيد طلبة 40 سنة، نورا مبروك محمود 30 سنة، فوزية محمد شعبان 60 سنة، عشرى عبد الظاهر مهدى 35 سنة، سالم محمد متولى 55سنة، شعبان محمد متولى 45 سنة، هبه فرج عبد العال 32 سنة، رحمة محمد السيد 18 سنة، ايمان محمد احمد 33سنة، جنا محمد السيد 6 سنوات، جيهان عبد الرحمن عفيفى 40 سنة، نبيل عماد محمد 6 سنوات، احمد محمد متولى 58 سنة، ربيع محمد متولى 56 سنة، سيد محمد متولى 47 سنة، فادية محمد متولى 36 سنة، صباح محمد متولى 50 سنة، ايمان نبيل محمد 38 سنة، نورا نبيل محمد 28 سنة، محمد رجب كامل 11سنة، جنا رجب كامل 8 سنوات، عمار صهيب عدلى 6 سنوات.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً ، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على القاهرة الفيوم إتجاه القاهرة، وإصابة 22 من ركاب وعلى الفور، انتقلت 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ومستشفى التأمين الصحى بالفيوم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.