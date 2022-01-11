اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:46 م
أكرم القصاص
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إصابة 22 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الفيوم

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:39 م
إصابة 22 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الفيوم إسعاف -أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 22 مواطنا بإصابات متنوعة في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق القاهرة الفيوم اتجاه القاهرة، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

وكان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتىن ميكروباص على القاهرة الفيوم اتجاه القاهرة، وإصابة 22 من الركاب، وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، ومستشفي التأمين الصحي بالفيوم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.


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