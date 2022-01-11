أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022 وعيار 21 بـ792 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 11 يناير 2022 تحرك محدود بقيمة جنيهين فقط، عقب عدة تغيرات في الأسعار على مدار الأسبوع الماضي، ويرتفع الذهب في مصر مع تحرك سعر الذهب العالمي إلي مستويات تتخطي 1800 دولار بعد هبوط إلي 1790 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 904 جنيهات.

عيار 21 سجل 792 جنيها.

عيار 18 سجل 678 جنيها.

الجنيه الذهب 6336 جنيها.

كانت أسعار الذهب سجلت هبوطا لجميع الأعيرة في التعاملات الفورية للذهب اليومين الماضيين، ثم تحرك الذهب صعودا من مستويات دون 1790 دولار للأونصة إلي 1800 دولار

أسعار الذهب على مدار الأسبوع شهدت حركة بحوالي 7 جنيهات في سوق الصاغة لجميع الأعيرة المتداولة، لتنزل الأسعار مستوي قرب 785 جنيها ثم تحرك السعر صعودا إلي 788 جنيها للجرام، ثم صعود أمس إلي 790 جنيها واليوم شهدنا تحرك إلي 792 جنيها للجرام

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف اليها أسعار المصنعية التي تختلف من شركة إلي أخري ومن تاجر إلي آخر، كذلك يضاف علي الذهب عند شراءه الدمغة ورسوم تصل إلي تتراوح بين 7.5 إلي 8.5 جنيه في الجرام من عيار 21.