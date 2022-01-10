أسعار الذهب اليوم الاثنين ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يصعد لـ790 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر تشهد ارتفاعا بحوالي 4 جنيهات الآن، وذلك مع عودة الصعود للسعر العالمي للذهب لمستويات 1799 دولارا، لتقترب الأونصة الذهب من كسر نقطة المقاومة الأقرب وهي 1800 دولار، ويأتي هذا الارتفاع عقب هبوط قبل ساعات قليلة بحوالي جنيهين في مصر وهبوط الأونصة وقتها إلى 1790 دولارا.

أسعار الذهب في مصر اليوم:



عيار 24 سجل 902 جنيه



عيار 21 سجل 790 جنيها



عيار 18 سجل 676 جنيها



الجنيه الذهب 6320 جنيها



أونصة الذهب 1799 دولارا.

أسعار الذهب في مصر اليوم، شهدت صباحا تراجع لمستويات 786 جنيها للجرام مقابل 788 جنيها بختام تداولات الأسبوع، لكن عودة الصعود في مؤشر الذهب العالمي دفع الأسعار في مصر إلى الصعود بحوالي 4 جنيهات ليستقر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً عند 790 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر قد يشهد تغيرات عدة خلال الساعات القادمة، في وقت تكشف حركة الأسعار بأن هناك قناة سعرية ثابتة يتحرك فيها الذهب بين 785 إلى 790 جنيها للجرام، وقد يتخطي الذهب هذا السعر الساعات القادمة.