اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 01:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الاثنين ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يصعد لـ790 جنيها للجرام

الإثنين، 10 يناير 2022 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الاثنين ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يصعد لـ790 جنيها للجرام أسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر تشهد ارتفاعا بحوالي 4 جنيهات الآن، وذلك مع عودة الصعود للسعر العالمي للذهب لمستويات 1799 دولارا، لتقترب الأونصة الذهب من كسر نقطة المقاومة الأقرب وهي 1800 دولار، ويأتي هذا الارتفاع عقب هبوط قبل ساعات قليلة بحوالي جنيهين في مصر وهبوط الأونصة وقتها إلى 1790 دولارا.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

 عيار 24 سجل 902 جنيه

عيار 21 سجل 790 جنيها

عيار 18 سجل 676 جنيها

الجنيه الذهب 6320 جنيها

 أونصة الذهب 1799 دولارا.

 

أسعار الذهب في مصر اليوم، شهدت صباحا تراجع لمستويات 786 جنيها للجرام مقابل 788 جنيها بختام تداولات الأسبوع، لكن عودة الصعود في مؤشر الذهب العالمي دفع الأسعار في مصر إلى الصعود بحوالي 4 جنيهات ليستقر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً عند 790 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر قد يشهد تغيرات عدة خلال الساعات القادمة، في وقت تكشف حركة الأسعار بأن هناك قناة سعرية ثابتة يتحرك فيها الذهب بين 785 إلى 790 جنيها للجرام، وقد يتخطي الذهب هذا السعر الساعات القادمة.


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الذهب اليوم تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام

الإثنين، 10 يناير 2022 10:26 ص

أسعار الذهب اليوم السبت 8 يناير 2022 .. عيار 18 يسجل 788 جنيها في الأسواق

السبت، 08 يناير 2022 01:30 م

أسعار الذهب اليوم ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام

السبت، 08 يناير 2022 10:25 ص

أسعار الذهب اليوم تغلق على تراجع جنيهين وعيار 21 يهبط لـ 793 جنيها للجرام

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:00 م

أسعار الذهب اليوم 5 يناير 2022.. عيار 18يسجل 681.5 جنيه بدون مصنعية

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:30 م

ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 792 جنيها

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:30 م

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022.. وعيار 21 يسجل 792 جنيها

الثلاثاء، 04 يناير 2022 10:17 ص

أسعار الذهب اليوم.. استقرار ملحوظ مع الإجازة الأسبوعية وعيار 21 يسجل 798 جنيها

الأحد، 02 يناير 2022 01:42 م

أسعار الذهب اليوم في مصر ... عيار 18 بـ 684 جنيها للجرام

السبت، 01 يناير 2022 01:18 م

أسعار الذهب اليوم ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 795 جنيها للجرام

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:30 م

أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام

الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:41 م

أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:30 م

أسعار الذهب اليوم.. تحرك محدود نحو الصعود وعيار 21 يسجل 793 جنيها للجرام

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:30 م

أسعار الذهب اليوم 27 ديسمبر 2021.. استقرار محلى وعيار 21 يسجل 791جنيها

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:30 م

أسعار الذهب اليوم الأحد 26-12-2021.. استقرار محلى وعالمى

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:30 م

أسعار الذهب اليوم السبت 2021 ـ 12 ـ 25.. عيار 21 بـ791 جنيها

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:41 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة