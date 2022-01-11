أجهزة الأمن تكشف ملابسات اتهام سيدة باعتداء زوجها عليها فى المنيا

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مشاجرة بين إحدى السيدات وزوجها فى المنيا، وادعائها بعدم قيام رجال الشرطة باتخاذ اللازم نحو زوجها لتعديه عليها، فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنيا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين وقوع المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول"إحدى السيدات مصابة بكدمات متفرقة" - طرف ثان "زوجها")، حيث تم اصطحابهما لديوان المركز واتهمت السيدة "طرف أول" زوجها "طرف ثانى" بالتعدى عليها والتسبب فى إصابتها بسبب خلافات زوجية، إلا أنه أنكر واتهمها بسرقة مبلغ مالى .

تم تحويل السيدة المصابة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها، وعقب عودتها لديوان المركز قامت ببث فيديو مباشر من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باستخدام هاتفها المحمول ادعت خلاله عدم اتخاذ الأجهزة الأمنية للإجراءات القانونية ضد زوجها، وذلك للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.