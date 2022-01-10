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وائل الابراشي .. لحظة نقل جثمان الراحل من المستشفى لمسقط رأسه بالدقهلية

الإثنين، 10 يناير 2022 08:40 ص
وائل الابراشي .. لحظة نقل جثمان الراحل من المستشفى لمسقط رأسه بالدقهلية وائل الإبراشي
الدقهلية - مرام محمد

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وائل الإبراشى .. قدم تليفزيون" اليوم السابع" قبل قليل بثاً مباشراً لنقل جثمان الإعلامى الراحل، الذى وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر ناهز 58 عاما.

فيما قررت أسرة الإعلامى وائل الإبراشى، تشييع جنازته اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد الشربينى أبو أحمد بمسقط رأسه بمدينة شربين بالدقهلية.

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشي نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى وفاته.

ويستعد أهالى قرية شربين مسقط رأس الراحل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

 


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