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وائل الإبراشى .. بث مباشر من أمام مقبرة الإعلامى الراحل

الإثنين، 10 يناير 2022 08:30 ص
وائل الإبراشى .. بث مباشر من أمام مقبرة الإعلامى الراحل مقبرة الإعلامى الراحل وائل الإبراشى
الدقهلية - مرام محمد

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وائل الإبراشى .. قدم تليفزيون" اليوم السابع" قبل قليل بثاً مباشراً من أمام مقبرة الإعلامى وائل الإبراشى، الذى وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر ناهز 58 عاما.
 
 
فيما قررت أسرة الإعلامى وائل الإبراشى، تشييع جنازته اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد الشربينى أبو أحمد بمسقط رأسه بمدينة شربين بالدقهلية.
 
وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى وفاته.
 
ويستعد أهالى قرية شربين مسقط رأس الراحل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي لتششيع جثمانه بعد صلاة الظهر بمسجد الشربينى أبو أحمد.
 
 
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