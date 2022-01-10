وائل الابراشي .. بث مباشر من أمام مقبرة الإعلامى الراحل

الدقهلية - مرام محمد

وائل الإبراشي .. قدم تليفزيون" اليوم السابع" قبل قليل بثا مباشرا من أمام مقبرة الإعلامى وائل الإبراشى ، الذى وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر ناهز 58 عاما.

فيما قررت أسرة الإعلامى وائل الإبراشى ، تشييع جنازته اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد الشربينى أبو أحمد بمسقط رأسه بمدينة شربين بالدقهلية.

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشي نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى وفاته.

ويستعد أهالى قرية شربين مسقط رأس الراحل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي لتشييع جثمانه بعد صلاة الظهر بمسجد الشربينى أبو أحمد.