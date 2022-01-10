وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، إن المناطق الخمسة هم "أريج" و"جارون العليا" (الإقليم الفرنسي في جنوب غرب البلاد) و"البرانس الأطلسية" و"البرانس العليا" و"لاند" وتم وضعهم في حالة الطوارئ الحمراء بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي سقطت على الجنوب.

وأضافت الهيئة أن حالة سوء الأحوال الجوية ستصل ذروتها اليوم، حيث ستتساقط كمية أمطار تتراوح بين 4.75 و5.10 متر في "أولورون سانت ماري" وبين 5 و5.70 متر في "إسكوس".

وكانت فيضانات عارمة قد ضربت جنوب غرب فرنسا في 11 ديسمبر الماضي حيث غمرت مياه الأمطار المنازل والمؤسسات والحقول وبسبب ارتفاع منسوب المياه، تم إجلاء 400 شخص من أصل 4000 نسمة في أربع بلديات في منقطقة لي لاند.